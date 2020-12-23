MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' kanalına düştü
GeriGündem Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' kanalına düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' kanalına düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' kanalına düştü
Abone Olgoogle-news

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil lastik fiyatlarını sormak için girdiği iş yerinde rot kanalına düşen kişi yara almadan kurtuldu, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırlı Mahallesi Zafer Caddesi’nde bir kişi, otomobil lastik fiyatlarını sormak için rot balans işlemlerinin de yapıldığı bir iş yerine girdi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iş yerinde dolaştığı sırada arkasındaki rot balans kanalını fark etmeyerek içine düştü Yaklaşık 1 metre derinliğindeki kanala düşen kişi, yara almadı ve düştüğü yerden kendi çıktı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Tuncay Okumuş, lastik sormak için gelen kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Ben büromda oturduğum sırada vatandaşın düştüğünü gördüm. Rot kanalını fark etmemiş, çok da derin değildi. Bizim için önemli olan herhangi bir şekilde yara almamasıydı. Kanaldan kendi çıkıp, lastik fiyatlarını öğrendikten sonra ayrıldı" dedi.

Lastik sormak için girdiği iş yerinde rot ayarı kanalına düştü

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle