‘Lastik kız’ Ayris’ten 10 yaşında 100 madalya

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SADECE kadınların katılabildiği olimpik bir spor dalı olan ve sporcuların müzik eşliğinde, ip, çember, lobut ve kurdele gibi aletlerle estetik ve teknik hareketler sergilediği ritmik jimnastiğin 10 yaşındaki yıldızı Ayris Bayrak, 2023 ve 2024’te üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Kariyerinin henüz başındaki sporcu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 100’e yakın madalya kazandı. Minik yıldız, son olarak Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve 17 ülkeden 233 sporcunun katıldığı Bosphorus Cup’ta da milli takımı başarıyla temsil etti. Potansiyeliyle izleyenleri kendine hayran bırakan Ayris, bu organizasyonda da 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

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İLK ALTIN MADALYASINI 3.5 YAŞINDA KAZANDI

Minik Ayris’in bu yeteneğini annesinin bir arkadaşı keşfetti. 2.5 yaşındayken ritme olan ilgisi görülen Ayris için şu anda çalıştığı mevcut kulübe özel bir başvuru yapıldı. Başvurusu kabul edildikten sonra üç ay gibi kısa bir sürede profesyonel gruba girdi. Henüz 3.5 yaşındayken Gürcistan’da düzenlenen uluslararası bir yarışmaya katılarak ilk altın madalyasını aldı. Minik yıldıza en büyük desteği ise ailesi veriyor. Bayrak ailesi, küçük kızlarının hayalleri için yurtiçi ve yurtdışında çeşitli eğitim ve kamp olanaklarını sürekli takip ediyor. Yarışmalarda, Ayris’in koreografi müziklerini ise babası Erhan Bayrak hazırlıyor. Nova Ritmik Jimnastik Kulübü bünyesinde antrenmanlarını sürdüren Ayris hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

HEDEFİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Ayris Bayrak, şimdi gözünü 26 Eylül’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’na çevirdi. Ancak onun asıl hedefi, 13 yaşını doldurup Türkiye adına olimpiyatlara katılarak, bireysel ritmik jimnastikte altın madalya kazanan ilk sporcu olmak. Şimdiden iki farklı ülkeden çifte vatandaşlık teklifleri alan Ayris, bu teklifleri geri çevirerek hedefini açıkça ortaya koydu ve “Ben bir Türk vatandaşı olarak olimpiyat şampiyonu olacağım” dedi.

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RUS JİMNASTİKÇİDEN ‘YILDIZIMIZ’ PAYLAŞIMI

Ayris’in bu yeteneği yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da dikkat çekti. Ritmik jimnastik tarihinin en büyük isimlerinden, iki olimpiyat şampiyonu Rus sporcu Evgeniya Kanaeva, geçen aralık ayında Moskova’da yapılan bir kamp sırasında Ayris’i 50 çocuk arasından seçerek özel olarak çalıştırdı. Kanaeva, genç sporcunun potansiyelini fark eden ilk isimlerden biri oldu. Ayris, geçtiğimiz ay en büyük sınavlarından birini daha verdi. Rusya’nın Omsk kentinde gerçekleşen ritmik jimnastik yarışması sonrası, 31 Mayıs’ta Rus jimnastikçi Evgeniya Kanaeva’nın adına ‘G-DRIVE ARENA’da düzenlenen gala şovunda yer alan tek Türk jimnastikçi oldu.

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Gösteriye, Olimpiyat Şampiyonu Kanaeva tarafından özel olarak davet edilen Ayris, iki gün süren provalarda büyük uyum sağlayarak göz doldurdu. Ünlü Rus jimnastikçilerle aynı sahneyi paylaştı. Olimpiyat Şampiyonu Kanaeva, gösterinin ardından yaptığı paylaşımlarda, gösterinin başrollerinden bahsedip Ayris’in fotoğrafına da “Yeni yıldızımız” ifadesiyle yer verdi.