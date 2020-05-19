MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLastik değiştirirken krikodan kayan otomobilin altında kalıp, öldü
GeriGündem Lastik değiştirirken krikodan kayan otomobilin altında kalıp, öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

Lastik değiştirirken krikodan kayan otomobilin altında kalıp, öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UŞAK'ta patlayan lastiği değiştirirken krikodan kayan otomobilinin altında kalan Süleyman Pektaş (66), hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah Aybey Mahallesi Yunus Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Pektaş, evinin önünde duran aracının patlayan lastiğini değiştirmek için bagajdaki krikoyu alıp, aracın altına yerleştirdi. Pektaş, lastiği değiştirirken kriko kaydı, otomobilin altında kaldı. Süleyman Pektaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman Pektaş'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle