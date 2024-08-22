Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Haberin Devamı

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa Birecik mevkiinde yaşandı. Ferhat Bingöl'ün (40) kullandığı 06 AB 569 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücü, lastiği değiştirmek için aracı sağ şeride çekti. Bu sırada A.U.'nun (34) kullandığı 73 DD 443 plakalı tır, lastik değiştiren sürücü ve yanındaki 2 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü ile Halil Ayhan Sunan'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Serhat Çakar (26) ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü A.U. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.