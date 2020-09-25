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Haber Giriş: 25.09.2020 - 23:16 | Son Güncelleme:

Lastik çektirilen köpek için 'Spor mu? İşkence mi' tepkisi

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Mardin’de bir kişi, pitbull cinsi köpeğe araç lastiği bağlayıp çektirdi. Başka biri tarafından görüntülendiğini gören şahıs, “Köpeğe spor yaptırıyorum” savunmasıyla şaşırttı.

Olay önceki akşam Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. B.Ö. isimli şahıs, ağızlığı bulunmayan pitbull cinsi köpeğin boynuna bağladığı zincirin diğer ucuna araç lastiği bağladı. Hayvan ilerlemekte güçlük çekerken zanlı, başka biri tarafından görüntülendiğini görünce, kendini savunmaya kalktı. Görüntüyü çeken hayvansevere reklamını yaptığı suçlamasında bulunan şahıs daha sonra da "Bu hayvanın sporudur, köpeğe spor yaptırıyorum" dedi.

Tüm bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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