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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 10.07.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Lastik bot battı, 27 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

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Lastik bot battı, 27 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bottaki benzin bidonun alev alması sonucu can simitleriyle denize atlayan farklı ülkelere mensup 27 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak Küçükkuyu Beldesi'ne götürülürken, kurtarılma anları Sahil Güvenlik kameralarına yansıdı.

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