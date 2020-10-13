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Gündem
Halil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı

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Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı
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TOKAT’ta lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, önünde giden traktörün römorkuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Örnek (25) öldü, babası Ahmet Örnek (64) ağır yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı
Kaza, saat 10.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Gaziosmanpaşa Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Dursun Örnek yönetimindeki 60 ZC 889 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp aynı yöne giden Bedrettin Genç yönetimindeki 60 HJ 814 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Örnek ile babası Ahmet Örnek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Örnek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Örnek’in de durumunun ağır olduğu belirtildi.

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