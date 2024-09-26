Lastiği patlayan otomobil durağa daldı! Dehşet dolu anlar kameraya böyle yansıdı

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Olay, bugün saat 11.20 sıralarında Güzelyurt Mahallesi mevkiinde D-100 Yanyol'da meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 KGH 011 plakalı otomobilin Edirne istikametinde seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımda yürüyen yayaya çarptı ardından otobüs durağına daldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün burnu bile kanamadığı kazada büyük faciadan dönüldü.

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KAZA ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayaya çarpıp savrulduğu anlar yer alıyor. Ardından otomobilin otobüs durağına daldığı, durakta bekleyen vatandaşların korkuya kapılarak kaçtığı, kaçarken 2 vatandaşın yere düştüğü görülüyor. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.