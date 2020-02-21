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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Lara'da Akdeniz foku sürprizi

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Lara'da Akdeniz foku sürprizi
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ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Lara Plajı'nda deniz canlılarının en nadir memeli türlerinden olan ve nesli tükenmekte olan 2 Akdeniz foku görüntülendi.

Antalya'daki Işıklar Caddesi'nde ünlü bir restoranın çalışanları, plaj bölümündeki Akdeniz foklarını fark etti. Falezlerden aşağı inen çalışanlar, iki Akdeniz fokunu cep telefonuyla görüntüledi. Deniz fokları, yaklaşık 2 dakika falezlerin kenarında yüzdükten sonra derin sularda kayboldu.

Cep telefonu kamerasıyla fokları görüntüleyen Mehmet Gökçe, "Ben de tesadüfen denize baktığımda gördüm. Arkadaşlarım da vardı. Foklar bizi fark etmesine rağmen ürkmedi, kaçmadı" dedi.

Akdeniz kıyılarında 100 civarında, dünyada da 750 kadar Akdeniz foku kaldığı tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen fok türü, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunuyor.

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