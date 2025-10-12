Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji sarÄ± alarm verdi: Kuvvetli saÄŸanak ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± | Ä°ÅŸte kar ve yaÄŸmur beklenen iller

Haberin DevamÄ±

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yurdun kuzey, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle kuzey ve kuzeybatÄ±, yurdun doÄŸu kesimlerinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, GÃ¼ney Ege, Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun gÃ¼neyi ve Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeyli yÃ¶nlerden, DoÄŸu Anadoluâ€™da gÃ¼neyli yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahminlere gÃ¶re: Ãœlkemiz genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun gÃ¼ney ve doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

KAR VE SAÄžANAK BEKLENÄ°YOR

Haberin DevamÄ±

Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun kuzeydoÄŸusunun yÃ¼ksekleri, DoÄŸu Karadenizâ€™in iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksekleri ile DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzey ve doÄŸusunun yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile Ordu, Tokat, Sivas, KahramanmaraÅŸ, Osmaniye, Adana'nÄ±n doÄŸusu ve Hatay kÄ±yÄ±larÄ±nda yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ son hava durumu raporuna gÃ¶re Pazar akÅŸamÄ± ve Pazartesi bazÄ± illerde lapa lapa kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

Trabzon, Artvin ve Rize iÃ§in kar uyarÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken, Adana, Bitlis, AÄŸrÄ±, BingÃ¶l, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzurum, Hatay, Kars, Mardin, MuÅŸ, ÅžanlÄ±urfa, Van, Batman, OsmaniyeÂ Â ise sarÄ± kodlu ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AÄŸrÄ±, Artvin, BingÃ¶l, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzurum, Kars, Mardin, MuÅŸ, Rize, Trabzon, ÅžanlÄ±urfa, Van ve Batman illeri iÃ§in ise yarÄ±n SarÄ± kodlu uyarÄ± verildi.Â

Haberin DevamÄ±

AKOM yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamada "Ä°stanbul'da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki bir hafta boyunca havada parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu bir gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n hakim olacaÄŸÄ±, sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normalleri ve altÄ±nda seyredeceÄŸi beraberinde aralÄ±klarla saÄŸanak yaÄŸmur geÃ§iÅŸlerinin yaÅŸanacaÄŸÄ± tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.Â

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž VE RÃœZGAR UYARISI

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile Ordu, Tokat, Sivas, KahramanmaraÅŸ, Osmaniye, Adana'nÄ±n doÄŸusu ve Hatay kÄ±yÄ±larÄ±nda yerel kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara (ulaÅŸÄ±mda aksamalar, sel, su baskÄ±nÄ±, heyelan vb) karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

Haberin DevamÄ±

RÃ¼zgÃ¢rÄ±n, GÃ¼ney Ege, Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun gÃ¼neyi ve Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeyli yÃ¶nlerden, DoÄŸu Anadoluâ€™da gÃ¼neyli yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

MEVSÄ°MÄ°N Ä°LK KARI YAÄžDI

KarabÃ¼k'te 2 bin rakÄ±mlÄ± Keltepe DaÄŸÄ±'nda bulunan kayak merkezinde mevsimin ilk karÄ± yaÄŸdÄ±. Kentte birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r etkili olan soÄŸuk havanÄ±n ardÄ±ndan alÃ§ak kesimlerdeki yaÄŸmur, kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve Ä°stanbul'a 425 kilometre uzaklÄ±ktaki daÄŸÄ±n zirvesinde yerini kara bÄ±raktÄ±.

Keltepe Kayak Merkezi'nin bulunduÄŸu bÃ¶lgede akÅŸam saatlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bu arada, Safranbolu ilÃ§e merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakÄ±mlÄ± SarÄ±Ã§iÃ§ek YaylasÄ±'nda da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu.

KAR KALINLIÄžI 5 SANTÄ°METREYE ULAÅžTI

Samsun'un Ladik ilÃ§esindeki 2062 rakÄ±mlÄ± AkdaÄŸ'a mevsimin ilk karÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Samsun'un Ladik ilÃ§esindeki 2062 rakÄ±mlÄ± AkdaÄŸ'a mevsimin ilk karÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼.

BÃ¶lgede Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r etkili olan soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava yÃ¼ksek kesimlerde gece kara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kar nedeniyle AkdaÄŸ Kayak Merkezi beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Kayak merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 5 santimetreye ulaÅŸtÄ±.

MARMARA

Haberin DevamÄ±

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra bÃ¶lgenin doÄŸusunun aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA Â°C, 18Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Ã‡ANAKKALE Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ± bulutlu

Ä°STANBUL Â°C, 19Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° Â°C, 19Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

EGE

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgÃ¢rÄ±n; GÃ¼ney Ege'de kuzeyli yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 13Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ± bulutlu

Ä°ZMÄ°R Â°C, 23Â°CParÃ§alÄ± bulutlu

MUÄžLA Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ± bulutlu

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin doÄŸusunun saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Adana'nÄ±n doÄŸusu, KahramanmaraÅŸ ve Osmaniye Ã§evreleri ile Hatay kÄ±yÄ±larÄ±nda yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgÃ¢rÄ±n; bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde kuzeyli yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin DevamÄ±

ADANA Â°C, 24Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; doÄŸu ilÃ§elerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ANTALYA Â°C, 27Â°CParÃ§alÄ± bulutlu

HATAY Â°C, 23Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; kÄ±yÄ±larÄ±nda yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ISPARTA Â°C, 16Â°CParÃ§alÄ± bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin gÃ¼ney ve doÄŸusunun aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; sabah saatlerinde Sivas Ã§evrelerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgÃ¢rÄ±n; bÃ¶lgenin gÃ¼ney kesimlerinde kuzeyli yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA Â°C, 12Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 13Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

KONYA Â°C, 14Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

YOZGAT Â°C, 10Â°CParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BATI KARADENÄ°Z

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; bÃ¶lgenin kÄ±yÄ±larÄ±nda yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgÃ¢rÄ±n; bÃ¶lgenin kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeyli yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU Â°C, 12Â°CÃ‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 15Â°CÃ‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°NOP Â°C, 18Â°CÃ‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ã¶ÄŸleden sonra ve akÅŸam saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ZONGULDAK Â°C, 16Â°CÃ‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinin yÃ¼kseklerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; DoÄŸu Karadeniz ile Ordu ve Tokat Ã§evrelerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

RÄ°ZE Â°C, 18Â°CÃ‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ã¶ÄŸleden sonra ve akÅŸam saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

SAMSUN Â°C, 18Â°CÃ‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TOKAT Â°C, 13Â°CÃ‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

TRABZON Â°C, 17Â°CÃ‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren bÃ¶lge genelinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, bÃ¶lgenin kuzeyinin yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; bÃ¶lge genelinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgÃ¢rÄ±n; bÃ¶lge genelinde gÃ¼neyli yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM Â°C, 16Â°CParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, yÃ¼ksek kesimlerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; akÅŸam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

KARS Â°C, 17Â°CParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, yÃ¼ksek kesimlerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; gece saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

MALATYA Â°C, 21Â°CParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

VAN Â°C, 19Â°CParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; akÅŸam saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; akÅŸam ve gece saatlerinde bÃ¶lgenin doÄŸusunda yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 24Â°CParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; akÅŸam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

GAZÄ°ANTEP Â°C, 23Â°CParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MARDÄ°N Â°C, 23Â°CParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; akÅŸam saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

SÄ°Ä°RT Â°C, 24Â°CParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; akÅŸam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.