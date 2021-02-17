Lapa lapa İstanbul

4 gündür süren kar yağışı ve zaman zaman etkili olan fırtınada kent genelinde 517 ağaç ve direk devrildi, ekipler 13 çatı çökmesi olayına müdahale etti, 17 aracın hasar gördüğü kaydedildi. Özel araçlarıyla trafiğe çıkmayan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih ettikleri için sabah trafik yoğunluğu gözlenmezken, ara sokaklarda çok sayıda araç buzlanan yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı kazalar meydana geldi.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının bugünden itibaren etkisini kaybedeceğini, perşembe günü itibarıyla da sıcaklığın mevsim normalleri civarına yükselmesinin öngörüldüğünü söyledi.

BUGÜN DE TATİL

Okulöncesi eğitim kurumlarıyla köy okullarında eğitim öğretim 15 Şubat Pazartesi başlamış ancak İstanbul da dahil olmak üzere bazı illerde olumsuz hava şartları nedeniyle bu açılış salı ve çarşamba günlerine ertelenmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bugün de ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personel de belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacak.