Laodikya Antik Kenti’nde Helenistik dönemden heykeller bulundu

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Geçmişi M.Ö. 5500’e kadar uzanan ve İncil’de de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti’nde kazı çalışmaları sürüyor. ‘Batı Tiyatrosu’ alanında sürdürülen çalışmalarda bu yıl Yunan ve Roma mitolojisinde geçen tıp tanrısı Asklepios’un heykeli ile kızı Hygieia’ya ait heykelin başı bulunmuştu. Sahne binasının restorasyon alanında devam eden kazı çalışmalarında ise bu sefer renkli ‘Skylla grubu’ heykelleri bulundu. Eserlerin gün yüzüne çıkarılması arkeologları heyecanlandırdı. ‘Skylla grubu’ heykelleri, titiz bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

‘BAROK STİLİNİ YANSITIYOR’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan, ‘Geleceğe Miras’ uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor. ‘Geleceğe Miras Laodikeia Projesi’ kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Helenistik dönemin barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli. Projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve Laodikeia kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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KAZI BAŞKANI PROF. DR. ŞİMŞEK: ÇOK ÖNEMLİ BİR BULUŞ

Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan antik kentte keşfedilen Skylla grubu heykellere dair şu bilgileri verdi: “Proje kapsamında Batı Tiyatrosu sahne binasında süren çalışmalarda, pagan inancının sona ermesi ve Hıristiyanlığın başlamasına bağlı olarak, sahne binasına ait heykellerin bir kısmının sağlam, bir kısmının da kırılarak loca altlarındaki dolgulara atıldıkları tespit edilmiştir. Bu heykellerden en önemlilerinin başında Skylla grubu yer alır. Dolgu içinde Skylla Canavarı grubunu oluşturan Skylla başı ve eli, Skylla’nın kasık etrafında yer alan vahşi köpeklerin saldırarak öldürdüğü Troia Savaşlarının Ithaka Kralı Akhalı kahramanı Odysseus’un gövdesi, arkadaşlarına ait birinin başı olan iki gövde üstü ile gemi pruvası ele geçirilmiştir. Heykeller barok stilde M.Ö. 2. yüzyıl başlarında Rodoslu heykeltıraşlar Athanadoros, Hagesandros ve Polydoros tarafından yapılmış. Bu eserler şu anda arkeoloji dünyasında en erken ve böyle Homeros destanlarında, Odysseia destanında anlatılan önemli bir efsaneyi somut olarak arkeolojik verilerle bulduğumuz eserler olması bakımından çok önemli.”

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SANATIN ALTIN ÇAĞI

- Milattan Önce (M.Ö.) 4. yüzyıla kadar uzanan Helenistik dönemin, Büyük İskender’in M.Ö. 334’te Anadolu topraklarına geçişiyle başladığı, Oktavianus’un son krallığı alışı (M.Ö. 30) ile de sona erdiği kabul ediliyor. Bu dönemde sanat alanında köklü değişimler gözlemlenmiş, insan yüzü heykelleştirilmiş, filozofların heykelleri yapılmış.

SKYLLA: HOMEROS’UN CANAVARI

- Homeros’un Odysseia Destanı’nda, Odysseus’un Troia Savaşları sonunda 10 yılda memleketine dönüşünde başından geçen olaylar içinde, kadın başlı vücudunun alt kısmı çepeçevre vahşi köpeklerden oluşan deniz canavarı Skylla ile karşılaşması önemli bir yer tutuyor.