MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLaleli'de tramvay durağında gergin anlar
GeriGündem Laleli'de tramvay durağında gergin anlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Laleli'de tramvay durağında gergin anlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'un Fatih ilçesinde Laleli Tramvay Durağında akşam kısıtlama öncesi dolu tramvaya binmeye çalışan yolcular arasında kavga çıktı. Maske takmadıkları görülen yolcuların duraktaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Fatih Laleli Tramvay Durağında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yakın tramvay durağı doldu taştı. Yoğunluktan tramvay kapıları bir süre kapanmadı.

Yolcular arasında tramvaya binme sırası yüzünden tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tehdit ve küfürler savurunca duraktaki tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve çevredekiler kavga edenleri güçlükle yatıştırdı. Maskesiz kişilerin birbirleriyle kavga ettikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lalelide tramvay durağında gergin anlar

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi