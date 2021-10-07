Laleli'de sokak ortasında 3 milyon dolarlık gasp girişimi! Anbean kamerada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Süper Ligde tarihi zirve Bugün bir ilk olacak... Gözler Rivada...Süper Lig'de tarihi zirve! Bugün bir ilk olacak... Gözler Riva'da...#Süper Lig
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacakGıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak#Fahiş Fiyat
Antalyada iğrenç olay Aileye hayatı zehir ettiAntalya'da iğrenç olay! Aileye hayatı zehir etti#Antalya
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Google skandalı İsmi aratan herkesin bilgilerini ABD ile paylaşmış...Google skandalı! İsmi aratan herkesin bilgilerini ABD ile paylaşmış...#Google
Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsıza seslendi: Başım dertte, lütfen...Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsıza seslendi: 'Başım dertte, lütfen...'#Andy Murray
Gizemli hastalık ABD uyardı: Bu belirtileri gösterenler...Gizemli hastalık! ABD uyardı: Bu belirtileri gösterenler...#Havana Sendromu
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
HABERLERGündem Haberleri

Laleli'de sokak ortasında 3 milyon dolarlık gasp girişimi! Anbean kamerada

#Gasp#Laleli#İstanbul

Fatih Laleli'de içerisinde 3 milyon dolar bulunan çantayla yürüyen iki kardeş, iki kişinin gasp girişimine uğradı. Kendilerine doğrultulan iki tabancaya aldırmayan kardeşler, çantayı canları pahasına korudu. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 4 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çantalarında 3 milyon dolar bulunan iki kardeş, iş yerlerine gitmek için yürüdükleri sırada silahlı iki kişi tarafından gasbedilmek istendi. İki gaspçının ellerindeki tabancaları doğrulttuğu kardeşler çantayı kaptırmamak için canları pahasına direndi. Çantayı alamayan gaspçılar, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

"BANA DA SİLAH DOĞRULTTULAR"

Olayın tanıklarından esnaf Turan Kalkan, "Sabah 09.00 sıralarıydı. Ticaretle uğraşan arkadaşlarımız var. İki kişi arabadan, arkadaşların olduğu yöne yöneldi. İki tane silahlı saldırgan arkadaşa silah doğrultu. Biz orada müdahale ettik. O sırada diğeri bana silah doğrulttu. Ben de geri kaçtım. Çok zorladılar çantayı vermemek için. Daha sonra şüpheliler kaçtı. Gasba uğrayanlar bizim iş hanındalar. Kendilerini tanıyoruz ama birkaç günden beri gelmiyorlar. Söylentilere göre çantada 3 milyon dolar varmış. Biz 32 seneden beri buradayız. Önceden güven timleri vardı. Bugünlerde sokakta yoklar. Neden yoklar bilmiyorum. Tabii bu da emniyetin bileceğin iş" dedi.

Lalelide sokak ortasında 3 milyon dolarlık gasp girişimi Anbean kamerada

Haberin Devamı

"BÖYLE OLAYLAR YOKTU"

Çevredeki bir diğer esnaf Kadri Karaer ise, "Gasp girişimi oldu. Para çantasını arabadan indirdiklerinde takip etmişler. İki kişi silahlı saldırı yaptı paraları almak için ama alamadılar. Bizim komşularımız, ofisleri var burada. Söylentiye göre 3 milyon dolar varmış çantada ama net değil tabii. Birkaç aya kadar böyle olaylar yoktu. Yeni yeni başladı. Bitmiş bir şeydi ama tekrardan bu tür olaylar dönmeye başladı" dedi.

GASP ANLARI KAMERADA

Yaşanan gasp anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin sokakta elinde çanta ile yürüyen kardeşlere tabanca doğrulttukları ve kardeşlerin buna rağmen çantayı kaptırmayarak bir iş hanına girdikleri görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gasp#Laleli#İstanbul