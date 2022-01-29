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Laleli’de kamyonun altına giren alkollü genci, üstüne su atarak çıkardılar

#Istanbul#Laleli#Kamyon

İstanbul Laleli’de alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi park halindeki nakliye kamyonunun altına girdi. Vatandaş, polis ve belediye ekiplerinin seferber olduğu olayda kamyonun altındaki kişi üzerine su atılarak çıkarıldı. Yaşanan ilginç olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Laleli Gençtürk Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, nakliyat şirketi çalışanları kamyonu park ederek çevredeki esnafa mal dağıtmaya gitti. O sırada alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kişi bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki nakliye kamyonunun altına girdi. Kamyonun yanına geri gelen çalışanlar, aracın altında biri olduğunu fark etti.

Nakliyat şirketi çalışanları, yabancı uyruklu genci çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Genç çıkmamakta ısrar edince polis ekiplerine haber verildi. Vatandaşlar o sırada olay yerinden geçen Fatih Belediyesi’ne bağlı su tankeri aracını durdurarak yardım istedi. Vatandaşlar tankerden gelen suyu kamyonun altındaki kişinin üzerine atarak çıkarmaya çalıştı. Polis ekiplerinin de gelmesiyle yoğun ikna çabaları sonuç verdi. Kamyonun altındaki kişi bulunduğu yerden çıkarılarak emniyete götürüldü. Yaşanan ilginç olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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“POLİS GELİNCE ZORLA ÇIKARTTILAR”

Yaşananları anlatan Ayhan Turan, “Arabanın altında adam vardı. Çıkartmaya çalıştılar. Ama adam çıkmadı. Sonra polis çağırdılar. Polis gelince zorla çıkarttılar. Hatta bir tane adam aracın altına girdi. Çıkan adam sarhoştu. Polis ekipleri alıp götürdüler. Yabancı uyrukluydu. Herkes seslendi çık çık diye ama çıkmadı. Aracın altına girip zorla çıkarttılar” dedi.

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#Istanbul#Laleli#Kamyon

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