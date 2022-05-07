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'Lale Bayramı' hızlı bitti

#Lale#Gülhane Parkı#Fotoğraf
Lale Bayramı hızlı bitti

Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 kat üzerinde ziyaretçi ağırlayan İstanbul’daki Gülhane Parkı’nın rengi soldu. Parktaki 1 buçuk milyonu aşkın lalenin büyük çoğunluğuna, fotoğraf çekmek isteyenler tarafından zarar verildi.

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Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yoğun ilgi, Gülhane Parkı’na ekilen 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmının zarar görmesine neden oldu. Lalelerle birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler, onları ezerek poz verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu. 4 yıldır Gülhane Parkı’nda çalışan peyzaj mimarı Ayşe Hocaoğlu da “Yoğunluk kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamen bittiği noktada da kaldırıp, toprağı havalandırıp başka çiçeklerle şekillendireceğiz burayı” diye konuştu.

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TABLO İÇLER ACISI

Gülhane Parkı’nı ziyarete gelen Varol Tekin ise “Bu laleler çok güzeldi ama şimdi gördüm ve içim acıdı. Bunları yapana insan demeye bin şahit lazım. Bu tablo utanç verici” dedi. Tülay Sülün de “Gerçekten içler acısı, bu nasıl bir vicdan. Önceden böyle değildi. Gerçekten içim üzüntüyle doldu” diye konuştu.

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#Lale#Gülhane Parkı#Fotoğraf

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