Lal Ne Demek? Lal Nedir? Lal Tdk Kelime Anlamı

Hem Farsça hem de Arapça kökenli olarak değişik anlamlar üzerinden lal kelimesi Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. Yazılı ve sözlü olarak günlük yaşamda amaca uygun kullanılan kelimelerden biridir.

Lal Ne Demek?

Lal kelimesi Farsça olarak ‘dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş ve dilsiz’ olarak tabir edilmektedir. Arapça kökenli olarak ise Türkçede ‘Parlak kırmızı renkte olan, billur hale gelmiş, saydam bir alüminyum oksit bulunan değerli taş’ biçiminde bilinmektedir.

Lal Nedir?

Lal kelimesi kökeni değişik dilleri yayılan ve farklı anlamları bulunan bir kelimedir. Halk arasında belli başlı bir anlamı üzerinden kullanılsa dahi, değişik anlamlarda da değerlendirilebiliyor.

- Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş ve dilsiz,

- Saydam bir alüminyum oksit bulunan, parlak kırmızı renkte bir taş,

- Ağır, (eşyalar için),

Bu anlamlarına uygun şekilde cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Lal TDK Kelime Anlamı

Lal kelimesi aynı şekilde Türk Dil Kurumu açısından yukarıdaki anlamlar eşliğinde yer almaktadır. Kısaca dilsiz ya da parlak kırmızı renkte bir taş ile ağır eşyalar için kullanılan anlamları bulunur. Gündelik yaşamda hem yazılı hem de sözlü olarak rahatlıkla kullanılabilecek bir kelimedir.