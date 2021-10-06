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'Laiklik anayasadaki yerini koruyacaktır'

#Laiklik#Ömer Çelik#Öğrenci Yurtları
Laiklik anayasadaki yerini koruyacaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın “dindar anayasa” çıkışıyla başlayan tartışmalara yanıt vererek, “Laiklik, sadece düzenleme olarak değil aynı zamanda toplumsal barış ilkesi olarak anayasadaki yerini koruyacaktır” dedi.

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Çelik, partisinin MKYK toplantısı sürerken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“(Paris İklim Anlaşması) Yeşil kalkınmayı güçlü bir şekilde sahipleniyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi, temiz üretim tekniklerinin teşvik edilmesi söz konusu olacaktır.

(İdlib) Cumhurbaşkanımızın, Putin’le yaptığı görüşme önemlidir. Sivillere dönük saldırıları yakından takip ediyoruz.

(İsmail Kahraman’ın açıklaması) Herkes yeni anayasayla ilgili görüşlerini söyleme hakkına sahiptir. Laiklik, sadece düzenleme olarak değil aynı zamanda toplumsal barış ilkesi olarak anayasadaki yerini koruyacaktır. Cumhurbaşkanımız Mısır’a gittiğinde de laik devlet düzeni önerisinde bulunmuştur. Herhangi bir şekilde laiklik prensibine karşı her türlü açıklamaya karşıyız, partimizin görüşünün bu olmadığını ifade ediyorum.

(Öğrenci yurtları) Geçen sene pandemiden dolayı eğitim yapılamadığı için bu yıl yurtlara başvuru 2 kat birden arttı. Şimdi yurt yapılmamış gibi bir propaganda malum partiler tarafından başlatıldı. Biz ‘Hiçbir çivi çakılmadı, yurt yapılmadı’ diyen yalan siyasetine itibar etmiyoruz. Bunu istismar edenleri de dikkate almıyoruz.”

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#Laiklik#Ömer Çelik#Öğrenci Yurtları