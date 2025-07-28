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Lahmacun salonunda korkutan baca yangını! 15 kişi tahliye edildi

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#Diyarbakır#Baca Yangını#Yangın Söndürme
Lahmacun salonunda korkutan baca yangını 15 kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 18:34

 Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, lahmacun salonuna ait bacada çıkan yangın nedeniyle apartmanda oturan 15 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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Yangın, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 638’inci sokakta meydana geldi. 13 katlı binanın zemin katındaki lahmacun salonunun bacasında biriken yağlar nedeniyle yangın çıktı. Dumanları fark eden iş yeri sahibi, kapıcıyla birlikte çatıya çıkarak bacayı kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında apartmanda bulunan 15 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında yer alan yatalak bir kadın da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Baca Yangını#Yangın Söndürme

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