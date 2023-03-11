Lahmacun kaç lira olmalı

Haberin Devamı

Son dönemde et fiyatlarında yaşanan yüzde 50’ye varan artış, lahmacunun fiyatının da artmasına neden oluyor. Ancak lahmacunda her ilçeye hatta semte göre değişen fiyatların nedenleri tartışılıyor. İstanbul Esenyurt’ta 20 liradan satılan lahmacunun fiyatı Başakşehir’de 85 lirayı buluyor. Lahmacunun fiyatı Güngören’de 30, Bağcılar’da 35, Fatih Sultanahmet’te aynı sokakta bulunan bir restoranda 50, diğerinde ise 30 lira. Esnaf değişken fiyatlarla ilgili “Kira ve giderlerden kaynaklanıyor” açıklaması yaparken, uzmanlar lahmacunlarda kullanılan malzemeye işaret ediyor. Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER) Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, 40 liranın altında satılan lahmacunun içerisinde et olmadığını ifade etti. Lahmacunun hileye çok açık olduğunu belirten Orhan, laboratuvarda inceledikleri lahmacunların içerisinde et yerine soya fasulyesi, bitkisel proteinler, kamufle edilmiş et tadı içeren tuzlar, sakatat ürünleri, tavuk ürünleri görüldüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

‘40 TL’NİN ALTINDAYSA İÇİNDE ET YOKTUR’

Klasik lahmacunda 50 gramdan az et kullanılamayacağını belirten Orhan, “Bu durumda 20 lira standart maliyeti olur. Üzerine kâr marjını koyduğunuz zaman para kazanmadan o iş yürütülemez. Sadece fiyat endeksli bakacaksanız 40 liradan aşağı lahmacun satılıyorsa içinde et olan bir lahmacun olması mümkün değil” dedi.

MALZEME VE KİRA FİYATI ETKİLER

-Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise aradaki fiyat farkının hem kaliteden hem de semt değişikliğinden olabileceğini dile getirerek, “Lahmacun fiyatları 20 liradan 100 liraya kadar gidiyor. Burada kararı verecek olan müşteri. Güngören’deki dükkân kirası giderleri ile Nişantaşı’ndaki yerin kirası aynı değil. Kullandığı malzeme çok önemli. 200 liraya da et var, 300 liraya da. Çalıştırdığı personel sayısı çok önemli. Bizim restoranımızda lahmacun 85 lira ama içerisinde kullandığımız malzeme, marka bilinirliği, dükkânın lokasyonu hepsi etkiliyor” dedi.

Haberin Devamı

SEMTİNE GÖRE DEĞİŞİYOR ESENYURT’TA 20 TL

Esenyurt’ta 39 yıldır esnaf olan Ömer Polat, “Şu an lahmacun fiyatı 20 lira. Semt konusu önemli. Buranın kirası 10 bin lirayken başka yerlerde kira 100 bin lira olabiliyor. Et konusunda hepsi aynı” diye konuştu.

GÜNGÖREN’DE 30 TL

Güngören’de işletmeci Tuncay Güren “30 lira bizi kurtarıyor. İnsanları fazla sıkmaya gerek yok. Dananın hepsi aynı, ne farkı var. Kasabımız belli, gelip baksınlar. Etimizi gösterebiliriz, 30 lira fazla bile” dedi.

BAĞCILAR’DA 35 TL

Bağcılar’da işletme sahibi Seyit Hacıoğulları “Biz burada 20 bin TL kira veriyoruz, diğeri 200 bin lira veriyor. Kalite farkına inanmıyorum” dedi.

BAHÇEŞEHİR 85 TL

Haberin Devamı

Başakşehir’e bağlı Bahçeşehir’de 85 liraya lahmacun yiyen Selin Uzun “85 lira pahalı ama temiz olduğuna inanıyorum. 30 liralık lahmacunu tercih etmem” diye konuştu.

SULTANAHMET 30-150 TL

Sultanahmet’teki işletmede çalışan Erhan Pekken “Sultanahmet’te esnafa 30 liraya satıyoruz. Lahmacunun fazla bir maliyeti yok, bizi kurtarıyor” diye konuşurken, karşısında bulunan işletmenin çalışanı Gökhan Demir “Bizde 50 lira ama bazıları 150 liraya satıyor. Sadece turistik bölge olduğu için fazla ücret alıyorlar” dedi.