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Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:39,Son Güncelleme:/

Lahey Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

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Lahey Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Türk Büyükelçilikleri bulundukları ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini diplomatik olarak temsil etmektedir. Her ülkede sadece bir tane büyükelçilik bulunmaktadır. Büyükelçilik başında ise Büyükelçi unvanı ile görevlendirilen kişiler bulunmaktadır. İşte, Lahey Türk Büyükelçiliği hakkında merak edilenler.

Lahey Türk Büyükelçiliği Hollanda'da bulunan büyükelçiliktir. Hollanda' da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına diplomatik ilişkileri sürdürülmesinde yetkili makamdır.

 Lahey Türk Büyükelçiliği Nerededir?

 Lahey Büyükelçiliğine bağlı olarak görev yapan birimler;

 Silahlı Kuvvetler Ateşeliği,

 Emniyet Müşavirliği,

 Kültür ve Tanıtma Müşavirliği,

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği,

 Din Hizmetleri Müşavirliği,

 Ticaret Müşavirliği,

 Basın Müşavirliği,

 Eğitim Müşavirliği

 Rotterdam Başkonsolosluğu, Amsterdam Başkonsolosluğu ve Deventer Başkonsolosluğu ise konsolosluk hizmetlerini sağlamaktadır.

 Lahey Türk Büyükelçiliği Konsolosluk Adresi, Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri

 Jan Evertstraat 15, 2514 BS Lahey, Hollanda Adresinde yer alan Büyükelçilik hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 arasında çalışmaktadır.

 Lahey Büyükelçiliği: +31 70 302 31 01 mesai saatlerinde

 Acil Durumlarda: +31 6 39 87 25 65 mesai saati dışında ve tatil günlerinde

 Deventer Başkonsolosluğu: +31 6 13 59 38 75 Rotterdam Başkonsolosluğu: +31 6 41 02 45 88

 Amsterdam Başkonsolosluğu: +31 6 87 24 20 60

 

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