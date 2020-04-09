Lahey Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Türk Büyükelçilikleri bulundukları ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini diplomatik olarak temsil etmektedir. Her ülkede sadece bir tane büyükelçilik bulunmaktadır. Büyükelçilik başında ise Büyükelçi unvanı ile görevlendirilen kişiler bulunmaktadır. İşte, Lahey Türk Büyükelçiliği hakkında merak edilenler.
Lahey Türk Büyükelçiliği Hollanda'da bulunan büyükelçiliktir. Hollanda' da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına diplomatik ilişkileri sürdürülmesinde yetkili makamdır.
Lahey Türk Büyükelçiliği Nerededir?
Lahey Büyükelçiliğine bağlı olarak görev yapan birimler;
Silahlı Kuvvetler Ateşeliği,
Emniyet Müşavirliği,
Kültür ve Tanıtma Müşavirliği,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği,
Din Hizmetleri Müşavirliği,
Ticaret Müşavirliği,
Basın Müşavirliği,
Eğitim Müşavirliği
Rotterdam Başkonsolosluğu, Amsterdam Başkonsolosluğu ve Deventer Başkonsolosluğu ise konsolosluk hizmetlerini sağlamaktadır.
Lahey Türk Büyükelçiliği Konsolosluk Adresi, Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri
Jan Evertstraat 15, 2514 BS Lahey, Hollanda Adresinde yer alan Büyükelçilik hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 arasında çalışmaktadır.
Lahey Büyükelçiliği: +31 70 302 31 01 mesai saatlerinde
Acil Durumlarda: +31 6 39 87 25 65 mesai saati dışında ve tatil günlerinde
Deventer Başkonsolosluğu: +31 6 13 59 38 75 Rotterdam Başkonsolosluğu: +31 6 41 02 45 88
Amsterdam Başkonsolosluğu: +31 6 87 24 20 60
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