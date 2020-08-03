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Veysel TİMDU - DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta 'laf atma' kavgasında ortalık karıştı!

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Esenyurt'ta 'laf atma' kavgasında ortalık karıştı!
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İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle başlayan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle tartışma başladı. Meydanda başlayan tartışma ara sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla ateş açtı.

Esenyurtta laf atma kavgasında ortalık karıştı

Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından vuruldu. Kavgaya ilk müdahaleyi o sırada meydanda görev yapan bekçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Esenyurtta laf atma kavgasında ortalık karıştı

Yaralı kişi, arkadaşlarının otomobiliyle hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kavgaya karıştıklarını belirlediği 3 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürdü.

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