'Laf atma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak’ta bulunan 10 katlı bir binanın önünde meydana gelen olayda, B.A. ile Alper A., Y.B. ve Y.Y. arasında iddiaya göre ‘laf atma’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. yanındaki bıçakla Alper A., Y.B. ve Y.Y.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Alper A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Y.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.Y.’nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi B.A. yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.A. karakola götürüldü.