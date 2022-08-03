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‘Laf atma’ iddiası mahalleyi karıştırdı

#Bursa#Laf Atma#Mahalle
‘Laf atma’ iddiası mahalleyi karıştırdı

Mevsimlik işçilerin bir kadına laf attığı iddiasıyla toplanan yaklaşık 200 kişilik mahalle sakini ile mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı. Polis, kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmaya çalışırken silah, bıçak, sopa ve tuğlaların kullanıldığı olayda 2’si polis, 2’si bekçi toplam 6 kişi yaralandı.

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Bursa Gürsu’ya bağlı Kurtuluş Mahallesi Girne Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kalan mevsimlik işçilerin, evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddia edildi. Bunun üzerine önceki akşam 22.30 sıralarında toplanan mahalleli ile işçiler arasında çıkan tartışma silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mevsimlik işçilerden Sinan Garan ve Harun Bişkin (17) bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından inşaata kaçan mevsimlik işçiler ise yaklaşık 200 kişilik kalabalığa taş ve tuğla attı. Mahalleli de işçilere silahla karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

ZOR ANLAR YAŞADILAR

Polis ve bekçiler tarafları dağıtmak için yoğun çaba sarf ederken, inşaattan atılan tuğlalar polis memuru Zafer Ö. (43), trafik polisi Rüstem T., gece bekçisi Uğur K. (30) ve Bahattin Erbil O.’ya isabet edip yaralanmalarına neden oldu. Polis, bunun üzerine havaya uyarı ateşi açıp kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Gerginlik sürerken bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. İlk müdahalesi yapılan 2 polis, 2 gece bekçisi ve 2 mevsimlik işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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POLİS KORTEJİYLE AYRILDILAR

Öte yandan bina kapısının önüne getirilen kamyonetlere bindirilen mevsimlik işçiler, polis kortejiyle mahalleden çıkarılarak Emniyet’e götürüldü. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

 

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#Bursa#Laf Atma#Mahalle

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