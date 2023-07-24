×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ladik Belediye Başkanı Özel, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Ladik#Nurhan Yapıcı Özel#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 18:34

Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Samsun'un Ladik İlçe Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

İki yıldır kanser ile mücadele eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 31 Mart 2019’da yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde AK Parti'nin Cumhur İttifakı’ndan Ladik Belediye Başkanı seçilen, evli ve iki çocuk annesi Özel’in cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra, Ladik Belediye Başkanlığı önüne getirildi.

Ladik Belediye Başkanı Özel, son yolculuğuna uğurlandı



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Buradaki törene, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden Özel’in eşi Dr. Gürkan Özel ve kızları Dilruba İlayda ve Dilsude İlayhan gözyaşlarını tutamadı.

Haberin Devamı

Ladik Belediye Başkanı Özel, son yolculuğuna uğurlandı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz aracılığı ile Nurhan Yapıcı Özel’in eşi Dr. Gürkan Özel’i aradı ve taziyelerini iletti.

Burada ikindi namazı sonrası kılınan Cenaze namazının ardından Nurhan Yapıcı Özel, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Gözden KaçmasınLadik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, hayatını kaybettiLadik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ladik#Nurhan Yapıcı Özel#Cenaze