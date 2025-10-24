Laçin’in öldüğü kazanın bilirkişi raporu çıktı: Sürücü tam kusurlu çıktı

Haberin Devamı

İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar'ın 33 CBR 05 plakalı otomobilinin çarpmasıyla yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri ve diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahneye çıkan, 2015'te 'Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle dava açıldı. Tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede; Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

33 METRE SAVURMUŞ

Kazayla ilgili 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında bölgede keşif yapılması kararı verildi. Karar üzerine hakim ve atanan trafik bilirkişisi tarafından 3 ve 4 Ekim tarihlerinde kaza yerinde keşif yapıldı. 3 Ekim’de sabah saatlerinde yapılan keşifte, azami hız limitinin saatte 60 kilometre hız olduğu bölgede kazanın yatay ve dikey trafik işaretleri ile belirlenmiş yaya geçidi üzerinde meydana geldiği ve güzergahın gidiş yönüne göre düz, görüşün açık olduğu vurgulandı. 4 Ekim'de akşam saatlerinde yapılan incelemede ise bölgede aydınlatmanın yeterli olduğu kaydedildi. Raporda, Laçin’i 33 metre savuran otomobilin 30 metre sonra durabildiği aktarıldı.

Raporun teknik değerlendirme kısmında ise “Kamera kayıtlarında aracın yaya geçidine yaklaşırken hızını yeterli derecede düşürmediği, selektörle uyarı yaptığı ancak frenlemenin çarpma anından hemen önce başladığı görülmektedir. Bu da sürücünün yaya geçidine gerekli dikkatle yaklaşmadığını ortaya koymaktadır. Sürücünün kullandığı yol kesiminde hız limitinin saatte 50-60 kilometre hız olduğu dikkate alındığında, tespit edilen yaklaşık 73 hız, mevzuatta öngörülen hız sınırını yüzde 20-40 oranında aştığını göstermektedir" denildi.

‘HIZINI GÖRÜŞ, YOL, HAVA VE TRAFİK DURUMUNA GÖRE AYARLAMADI’

Raporun teknik kusur değerlendirmesinde sürücü İbrahim Halil Çabalar’ın, hızını görüş, yol, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığı, diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde hızını düşürmediği, ışıksız yaya geçitlerinde, geçmekte veya geçmek üzere olan yayalara geçiş hakkı vermediği ifade edildi.

Yaya Laçin Akyol’un ise belirlenmiş yaya geçidini kullanarak, kurallara uygun biçimde karsıya geçmeye çalıştığı belirtildi. Raporun sonuç kısmında ise "33 CBR 05 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Halil Çabalar’ın, meydana gelen olayda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesi (Yayalara ilk geçiş hakkının tanınması zorunluluğu) ile 52/a ve 52/b maddelerinde (Araç hızının yol, hava, görüş ve trafik şartlarına göre ayarlanması yükümlülüğü) belirtilen hükümlere aykırı davranarak gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kazanın meydana gelmesinde asli tam kusurlu olduğu, yaya Laçin Akyol’un, olay anında kara yolunu yaya geçidinden ve uygun zamanda geçmekte olduğu, mevcut deliller kapsamında herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı, bu itibarla kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı" ifade edildi.

Davanın karar duruşması 30 Ekim’de Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.