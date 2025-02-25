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Laçin’in katiline 9 yıl istendi

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#İsviçre#Laçin Akyol#İbrahim Halil Çabalar
Laçin’in katiline 9 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:00

İsviçre’de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca 2024 yılının aralık ayında Mersin’deki ailesinin yanına döndü.

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25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Laçin Akyol’a, İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarptı. Kazada Laçin Akyol, ağır yaralandı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Laçin Akyol’un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti. Laçin Akyol’un bağışlanan karaciğeri Malatya’da, bir böbreği Mersin’de ve diğer böbreği de Kayseri’deki hastalara nakledildi. Laçin Akyol’un hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Halil Çabalar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar’ın ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Çabalar’ın, ‘görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek’ maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol’un kusurunun olmadığı belirtildi.

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#İsviçre#Laçin Akyol#İbrahim Halil Çabalar

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