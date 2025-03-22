Laçin’in davasına ağır ceza bakacak

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Akyol, 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar (27) yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol’un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti. Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

‘O ANDA FREN YAPMADIM’

Gözaltına alınıp tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede Laçin Akyol’un kusurunun olmadığı belirtildi. Davanın ilk duruşması, Mersin 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada söz verilen sanık İbrahim Halil Çabalar, “Olay günü sol şeritte seyir halinde gidiyordum. Birden bir yaya önüme çıktı ve çıkar çıkmaz çarptım. O anda fren yapmadım. Yaya kaputa çıktıktan sonra fren yaptım” ifadelerini kullandı.

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Laçin ailesinin avukatı Berkay Boran, olayda bilinçli taksiri aşan olası kast halinin olduğunu belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyledi. Avukat Boran, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme, eylemin ‘kasten öldürme’ kapsamında değerlendirilip, değerlendirilmeyeceğine ağır ceza mahkemesinin karar vermesi gerektiğini belirterek, dosyanın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.