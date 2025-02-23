Laçin 3 kişiye umut oldu

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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı annesi Övül Akyol ile MEÜ ve MDOB’ta bale öğretmenliği yapan babası Mahmut Akyol nakil bekleyen hastalar için kızlarının organlarını bağışladı. Hastanede operasyonla genç sanatçının bağışlanan organları alındı. Akyol’un karaciğeri Malatya’daki, bir böbreği Mersin’deki ve diğer böbreği de Kayseri’deki hastalara nakledildi. Öte yandan, kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak’ta yakalanıp ‘ev hapsi’ tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

‘HİÇ TEREDDÜT ETMEDİK’

Laçin’in organlarını bağışlamak için hiç tereddüt etmediklerini dile getiren anne Övül Akyol, “Fiziksel olarak onu yaşatmanın tek yolu buydu. İnsanların bu konuda çok acı çektiğini de biliyorum, faydamız olsun istedim. Birkaç tane daha evladımız oldu” dedi.

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Baba Akyol, metanetli olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, her yıl kızları adına sanat etkinlikleri yapacaklarını ifade etti.