Laboratuvar nasıl yazılır? TDK'ya göre laboratuvar mı laboratuar mı?

Bilimsel araştırmaların gerçekleştirildiği mekan olarak da bilinen laboratuvar nasıl yazılır? Aslında doğru yazımı laboratuvar mı, laboratuar mı? Sorularının cevaplarına TDK kaynağı ele alarak yer verilmiştir.



Türkçede yer alan kelimelerin bazıları için yanılma durumu söz konusu olabilmektedir. Gerek ne anlam ifade ettikleri gerekse de yazımları hususunda yanlış bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Genelde hem anlam bakımından hem de yazım bakımından yanlışın sık görüldüğü kelimeler yabancı kökenli olmaktadır. Bunlardan biri olan laboratuvar ise anlamı bilinse de yazımı konusunda yanlışın bulunduğu söylenebilir.



Laboratuvar Nasıl Yazılır?



Kelimenin doğru yazımı 'Laboratuvar' olmaktadır. Kelime hakkında yanılmaların söz konusu olması, aslında bazı kaynaklarda kelimenin yanlış yazılmasından dolayıdır. Kaynaklarda yanlış yazımı ile yer verilen kelime; laboratuar, labaratuvar ve labaratuar olarak bulunabilmektedir. Kelimenin doğru yazımı hususunda kesin kanaat için sözlük kaynakları doğru çözüm olacaktır.



TDK'ya Göre Laboratuvar mı, Laboratuar mı?



Türkçeye Fransızcadan geçen 'laboratuvar' kelimesi TDK Sözlük kaynağında bilimsel araştırmaların tam donanımlı sağlandığı yer olarak geçer. Kelimenin doğru yazımı ise 'laboratuvar' olarak TDK Sözlük kaynağında belirtilmiştir. Yanlış yazımı yapılan yukarıda belirtilmiş diğer kelimeler ise sözlükte yer almamaktadır. Dolayısıyla TDK'ya göre de kelimenin doğru yazımı 'laboratuvar' olmaktadır.



Doğru yazımının 'laboratuvar' olduğu Sözlük kaynağınca desteklenmektedir. Pekiştirme amacı olarak da birkaç cümle örnek olarak gösterilebilir.



'Tahlil için bu tüpün derhal laboratuvara ulaştırılması gerek.'



'Laboratuvar için gerekli bütün araç ve gereçlerin hazır olmasını istiyorum!'