Masallardan fırlamış gibi: Adem Amca ve Yaren Leylek’in muhteşem dostluğu

Hayvanlarla ve doğa ile kurduğumuz bağın azaldığı şu günlerde Yaren Leylek ile Adem Amca bizlere deyim yerindeyse La Fontaine’den fırlamış bir masal hediye ediyor. Türkiye’nin ilk ve tek leylek köyü olan Karacabey’e bağlı Eskikaraağaç’ta her yılın bahar döneminde harika bir olay yaşanıyor; Yaren Leylek 10 yıldır göç ettiği köye geliyor ve her geldiğinde de Adem Amca’nın teknesine konuyor…

Adem Amca ve Yaren Leylek’in dostluğu nasıl başladı?

Adem Yılmaz, Avrupa leylek köyleri ağının Türkiye’deki tek temsilcisi olan Eskikaraağaç leylek köyünde yaşıyor. 25 yıl usta olarak çalıştığı süt ürünleri işinden emekli olup döndüğü köyünde 15 yılı aşkın zamandır geçimini balıkçılık yaparak sağlıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde evinin önündeki Uluabat Gölü’ne açılıyor, balık tutuyor.

Bundan 10 yıl önce bir bahar günü Adem Yılmaz yine sabah erkenden göle açılıyor ve balık tutmaya başlıyor. O sırada kayığına bir leylek konuyor. Bu durum Adem Amca’yı şaşırtıyor çünkü leyleklerin insanlara bu kadar fazla yaklaşması pek bilinen bir durum değil.

Adem Amca kendisine hayli yakın duran bu leyleğin karnının aç olduğunu düşünüyor ve onu tuttuğu balıklarla besliyor. Ertesi gün oluyor ve Adem Amca yeniden balığa çıktığında leylek tekrar geliyor. Derken sonraki gün de geliyor, bir sonraki ay da geliyor ve hatta sonraki yıl da geliyor ve Adem Amca’nın kayığına konuyor. Bu yaşanan hadiseyi zamanla tüm köy duyuyor ve leylek köyün gözbebeği oluveriyor.

Adem Amca, Yaren Leylek ile dostluğunun başlama hikayesini şu sözlerle anlatıyor.

“Bundan 10 yıl önce gölde teknemle balık tutuyordum. Bir leylek tekneme kondu. Aç olduğunu düşündüm ve tuttuğum balıklardan verdim. Yıllardır dostluğumuz devam ediyor. ‘Yaren’ adını verdiğim leyleği bu yıl da heyecanla bekliyorum. Benim kadim dostum oldu. Görmediğim zaman kaygılanıyorum.”

Yaren Leylek, Adem Amca’ya öyle bir alışmış ki o gün tekneye konduktan ve sıcacık bir ilgi gördükten sonra Adem Amca’nın yanından ayrılmıyor. Tam 10 yıldır her mart ayında köye göç ettiğinde ilk geldiği yer Adem Amca’nın teknesi oluyor. Adem Amca, her yıl 6 ay boyunca günde 5-10 saatini Yaren ile beraber balık tutarak geçiriyor. Bütün leylekleri çok sevdiğini söyleyen Adem Yılmaz, gördüğünde gözlerinin içinin güldüğü Yaren için “Onun yeri bende çok farklı” diyor.

Adem Amca ile Yaren birbirini nasıl tanıyor?

Adem Amca’nın yaşadığı leylek köyüne her yıl çok sayıda leylek göç ediyor. Ama o Yaren Leylek’i diğer leyleklerden hemen ayırt edebiliyor. Yaren de rengi değişmesine rağmen her sene Adem Amca’nın kayığını ve Adem Amca’yı tanıyor, asla başka yere gitmiyor. Peki bunun sırrı ne?

Adem Amca, Yaren’i tanıdığından çok emin. Bu durumun nasıl gerçek olabildiğini ise “30 tane leyleğin içinde olsa bile tanırım onu; çünkü hissediyorum, bir sevgi bağı var aramızda” sözleriyle anlatıyor.

Yaren ile Adem Amca’nın hikayesi ne zaman film oldu?

Yaren Leylek ile Adem Amca’nın hikayesini ortaya çıkaran kişi doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş oldu. 5 yılı aşkın süredir iki dostun fotoğraflarını çeken Tüydeş’in sosyal medya kanalları üzerinden paylaştığı hikaye büyük ilgi gördü.

2019 yılında bu harika dostluk, Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı. Tahmin edilenden çok daha fazla ses getiren eser Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'ne katıldı ve ‘En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yaren Leylek'i biz de görebilir miyiz?

Her yıl mart ayında Eskikaraağaç'a gelen ve Adem Amca’yı ziyaret eden Yaren Leylek’in yuvasına geçtiğimiz yıl bir kamera yerleştirildi. Karacabey Belediyesi tarafından konulan kameranın sebebi ise Yaren’in sadece köyde değil tüm ülkede tanınan bir leylek olmasıydı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, böyle bir çalışmayı hayvan severlerden gelen talep üzerine başlattıklarını söylüyor. Başkan Özkan, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada “Adem Amca ile Yaren Leylek'in hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Adem Amca ile Yaren Leylek'in hikayesini sosyal medyadan takip eden binlerce vatandaşımız var. Biz de onlardan gelen istek üzerine Yaren Leylek'in eşiyle birlikte konakladığı yuvasına, 24 saat içerisinde onların faaliyetlerini izleyebilecek ve hayvan severlere izletebilecek şekilde bir kamera sistemini Karacabey Belediyesi olarak kuruyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Yaren’in eşiyle beraber 24 saat yuvada hal ve hareketleri, konaklamaları ve oradaki yaşamının izleyicilerin gündeminde olması amaçlanarak yuvaya kamera yerleştirildi. Yaren’in yuvası 7 gün 24 saat canlı olarak izlenebilsin diye bir de web sitesi yayına girdi. www.yarenleylek.com ile Yaren’in yuvası, eşi ve yavrularını canlı olarak izlemek mümkün oluyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan öte yandan Yaren’in köyden göç ettiği 6 aylık sürede de izlenmesi için insanlardan çok fazla istek geldiğini anlatıyor. “6 ay burada kalıyor, 6 ay da başka memleketlerde. Artık vatandaşlardan gelen verici takılması konusunu hayata geçireceğiz. Diğer ülkelerde geçirdiği 6 aylık süreyi de izlemek istiyoruz” diyor.

Adem Amca ise bu verici konusunda biraz geri planda duruyor. Yavru leyleklere verici takılmasının daha kolay olduğundan bahseden Adem Amca, yetişkin leyleklere takılmasının ise çok zor olduğunu, Yaren’in yakalanıp verici takılırken korkup bir daha gelmek istemeyeceğinden endişe ettiğini dile getiriyor.

Yaren ile Adem Amca’nın dostluğu dünya basınında nasıl yer buldu?

Adem Amca ile Yaren Leylek’in muhteşem dostluğu dünya basınında da oldukça ilgi gördü. Öyle ki bu dostluk hikayesi Yunanistan’da gölge oyunu olarak sergilendi.

Yaren ile Adem Amca’nın hikayesi sadece film ve oyun olmadı. Bu masallardan fırlayan dostluk, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına da konu oldu.

Bu dostluk kitap olur mu?

Adem Amca ile Yaren'in dostluğu 10 yıldır kesintisiz devam ediyor. Yaren, bu yıl da Eskikaraağaç'a geldi ve Adem Amca'nın kayığına kondu ancak 3 gün gecikmeli gelerek Adem Amca'yı biraz korkuttu. Bu sene gelip gelmeyeceğini çok merak ettiğini anlatan Adem Yılmaz, "Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah’a şükür kayığıma geldi. Çok mutluyum. Yaren’in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. 6 ay boyunca balık tutup, ona yedireceğim. Üç evladım vardı, dördüncüsü de Yaren oldu. Yaren’in bu sene özlemini çok çektik. Yaren’le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım” sözlerine yer verdi.

Yıllardır Adem Amca ile Yaren Leylek'in fotoğraflarını çeken doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş de Yaren'in gelişiyle ilgili endişeli olduklarını dile getirdi. Komşu köylere leylekler gelmeye başladığında gözlerinin hep havada olduğunu, Adem Amca ile tedirgin bir şekilde Yaren'i beklediklerini söyleyen Tüydeş, "Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl, biz Yaren’in 10 ile 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlı olmasından dolayı göç konusunda tedirgindik. Bu hikayeyi yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz” diye konuştu.