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‘La Dolce Vita yaşam’ boşanmaya götürdü

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#İstanbul#Boşanma#La Dolce Vita
‘La Dolce Vita yaşam’ boşanmaya götürdü
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 07:00

İstanbul’da Beykoz Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, demir-çelik alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan işinsanı Hakan Çınar, Ukraynalı Yana Çınar ile bir uçak yolculuğunda tanıştı.

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Bir süre sonra büyük bir aşk yaşayan çift, 2005 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden henüz reşit olmayan 3 çocuğu dünyaya geldi. Yana Çınar’ın müvekkilini birden fazla erkekle aldattığına ilişkin fotoğraf, video, otel kayıtları ve telefon dökümlerini mahkemeye delil olarak sunan Hakan Çınar’ın avukatı Salim Baki, dava dilekçesinde özetle, “Yana Çınar, La Dolce Vita yaşam biçimini benimseyen Ukraynalı ve Rus kökenli arkadaş grubuyla gezerek Türk aile yapısına uygun olmayan haysiyetsiz bir yaşam biçimini benimsemiştir. Ayrıca toplam 10 milyon lira tazminatın Yana Çınar’dan tahsilini talep ederiz” dedi.

Hakan Çınar ayrıca eşi Yana Çınar’ın sevgilisi Tarık Y. hakkında da evine yaklaşmaması için 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

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#İstanbul#Boşanma#La Dolce Vita

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