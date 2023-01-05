La Casa de Papel Üsküdar

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Bir bankada yaşanan soygun teşebbüsü, dünyada izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi ‘La Casa de Papel’i hatırlattı. Pasaport kayıtlarına göre, Ukraynalı Andrii Sushikov (50), 2021 yılının şubat ayında İstanbul’a geldi. Nisan ayı başlarında Üsküdar’daki bir banka şubesine giden Sushikov kasa kiraladı. Nisan ayı boyunca da birkaç kez banka şubesine gidip kasasını açtı. Son olarak 14 Nisan 2021 günü elinde çanta ile bankaya gelen Sushikov kasayı açmak istediğini söyledi. Bir banka çalışanı kasaların olduğu bölüme kadar eşlik etti ve Sushikov’u kasa odasında yalnız bıraktı. Çok sayıda kasa kapağı açılma sesi duyan banka çalışanı kapıdan içeri bakınca Sushikov’u diğer kasalarla uğraşırken gördü ve kapıyı üzerine kilitledi. Banka yetkilileri durumu polise bildirdi ve Sushikov gözaltına alındı. Sushikov’un üzerinden 5 kasa anahtarı ile sahte dolarlar çıktı. Polis yaptığı incelemede, diğer kasaların üzerinde Sushikov’un parmak izlerini buldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Andrii Sushikov hakkında ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçundan dava açtı.

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PARÇALARI KOPYALAMIŞ

Bilirkişi raporunda, banka kilitlerinin 8 dişli bir anahtarla açıldığı, Sushikov’un her geldiğinde tek bir dişliyi açmak için anahtarın üzerine macun koyarak denemeler yaptığı anlatıldı. Sushikov daha önce geliş gidişleri sırasında 5 kasa için anahtar yapmıştı. Üzerinde bulunan anahtarlardan biri ise sadece banka personelinde bulunan kılavuz anahtarın kopyasıydı. Andrii Sushikov ise iddiaları reddederek, üzerinde bulunan anahtarlar ve paranın kendi şahsi malı olduğunu, diğer kasaların üzerinde çıkan parmak izlerinin ise kendisine ait olmadığını öne sürdü.

İSTİNAF CEZAYI ONADI

Mahkeme, Andrii Sushikov’u 4 kişiye karşı ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçunu işlediği gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada da herhangi bir indirim uygulanmadı. Sushikov’un cezası istinaf mahkemesi tarafından da onandı.