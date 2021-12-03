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La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Beklenen gün geldi!

#La Casa De Papel#La Casa De Papel 2. Kısım#La Casa De Papel Yeni Bölüm
La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak Beklenen gün geldi

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. İlk kısımda soyguna yönelik kısmın bir kenara bırakarak darphaneyi savunmaya başlayan soygun ekibi, profesör ile iletişimin kesilmesiyle birlikte orduya karşı savaş vermek zorunda kalmıştı. Peki, heyecan dolu anlara tanık edecek olan La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım, dizinin ilk 5 bölümlük kısmını tamamlayan kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Profesörün, Alicia Sierra'ya yakalanmasının ardından pek çok kişi dizinin çıkmaza girdiğini düşünmüş ve operasyonun burada noktalanacağını konuşmaya başlamıştı. Ancak dizinin ilk 5 bölümlük kısmında profesör olmadan da işler devam etmiş ancak kontrolün soygun ekibe bırakılması dolayısıyla hükümet yetkilileri ile görüşme ve mutabakat tam anlamıyla sağlanamamıştı. Peki, heyecan dolu bir ilk kısmın ardından La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? İşte, Tokyo ölüyor mu sorusuna yönelin detaylı bilgiler

A CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısım 3 Aralık tarihinde son 5 bölüm ile ekrana geldi. 

TOKYO ÖLÜYOR MU? (DİKKAT SPOİLER İÇEREBİLİR!)

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Son bölümde Tokyo'nun orduya karşı tek başına mücadele etmesinin ardından savaş hiddetlenmiş ve tüm askerler Tokyo baskı altına almıştı. Ancak, oradan çıkış olmayacağını bilen Tokyo, üzerine yerleştirdiği 5 el bombasının pimini çekerek patlatmış ve çevresindeki askerleri de etkisiz hale getirmişti. 

Tokyo'nun yayınlanacak olan 2. kısımda aktif rol ile olmaması, flashbeklerde yer alması bekleniyor.

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