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‘La Casa de Antalya’ mezarın üstündeymiş

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#La Casa De Antalya#Mezar#Antalya Müzesi
‘La Casa de Antalya’ mezarın üstündeymiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 07:00

1963 yılında inşa edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Antalya Şubesi’nin restorasyonu esnasında ortaya çıkan güvenlik önlemleri, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinde ‘soygunun beyni’ olan Profesör karakterine bile parmak ısırtacak türdendi. Hürriyet’in ‘La Casa de Papel: Antalya’ başlığıyla haber yaptığı bankanın restorasyonunda çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

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Yapı alanı 2 bin metrekare olan 3 katlı binanın bodrum katında yapılan güçlendirme kazıları esnasında, Osmanlı dönemine ait mezarlar bulundu. Mezarlar, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın talimatı üzerine Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

‘La Casa de Antalya’ mezarın üstündeymiş

SERGİ ALANI OLACAK

Temel yapım sisteminin tespiti esnasında diş ve kemik parçaları bulunması üzerine muayene çukuru açılma işi durdurularak çukurdan çıkarılan parçaları Antalya Müzesi’ne teslim edildi. Restorasyon bedeli Antalya Valiliği tarafından karşılanan bina, çalışmalar bittiğinde sergi amaçlı olarak ziyarete açılacak.

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‘La Casa de Antalya’ mezarın üstündeymiş

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#La Casa De Antalya#Mezar#Antalya Müzesi

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