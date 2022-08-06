‘La Casa de Antalya’ mezarın üstündeymiş

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Yapı alanı 2 bin metrekare olan 3 katlı binanın bodrum katında yapılan güçlendirme kazıları esnasında, Osmanlı dönemine ait mezarlar bulundu. Mezarlar, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın talimatı üzerine Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

SERGİ ALANI OLACAK

Temel yapım sisteminin tespiti esnasında diş ve kemik parçaları bulunması üzerine muayene çukuru açılma işi durdurularak çukurdan çıkarılan parçaları Antalya Müzesi’ne teslim edildi. Restorasyon bedeli Antalya Valiliği tarafından karşılanan bina, çalışmalar bittiğinde sergi amaçlı olarak ziyarete açılacak.

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