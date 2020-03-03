L 39 savaş uçağı özellikleri nedir? L 39 savaş uçağı hakkında merak edilenler

L39 savaş uçağı özellikleri, düşürülmesinin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Çek Cumhuriyeti tarafından üretilen L 39 savaş uçağı, 7 farklı varyasyona sahiptir. Eğitim için üretilen versiyonu olduğu gibi hafif saldırı gibi misyonlara sahip atak özellikleri barındıran versiyonlara da sahiptir. Peki, L39 savaş uçağı özellikleri nelerdir ve hangi ülkeler kullanıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...

L39 savaş uçağı, son günlerde gündemde yer alan taarruz uçaklarından birisi olarak dikkat çekiyor. L-39 Çek Cumhuriyeti tarafından üretilmektedir. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. L-39 çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.

L39 kullanan ülkeler şu şekilde;

Azerbaycan

Cezayir

Afganistan

Ermenistan

Bangladeş

Bulgaristan

Kamboçya

Küba

Çek Cumhuriyeti

Çekoslovakya

Almanya

Mısır

Estonya

Etiyopya

Gürcistan

Macaristan: 2009'da kullanımdan çekti, L-159'larla değiştirilecek.

Irak

Kazakistan

Kırgızistan

Libya

Litvanya: yeni motor ve yeni avyonikler. L-159 alımı teklif edilmiştir.

Nikaragua

Nijerya

Kuzey Kore

Romanya

Rusya

Slovakya

Sovyetler Birliği

Suriye

Tayland: L-39ZA/ART

Tunus

Türkmenistan

Uganda

Ukrayna

Amerika Birleşik Devletleri

Özbekistan

Vietnam

Yemen

Genel Özellikler

Mürettebat: 2

Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)

Kanat açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)

Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)

Kanat yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)

Boş ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)

Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)

Performans

Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80

Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)

Menzil: 1,000 km

Servis tavanı: 11,500 m (37,730 ft)

Tırmanma oranı: 22 m/saniyede (4,330 ft/dakikada)

Kanat yüklemesi: 250.0 kg/m² (51.23 lb/ft²)

Güç/ağırlık: 0.37

Kalkış rulesi: 530 m (1,700 ft)

İniş rulesi: 600 m

Silahlar