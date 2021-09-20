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KYK yurtlarında yemek ücretli mi?... İşte detaylar

#Kyk#Kyk Yurt#Kyk Yemek Ücreti
KYK yurtlarında yemek ücretli mi... İşte detaylar

KYK yurtlarında yemek ücretli olarak sağlanıyor. Ancak KYK yurtlarında yemek desteği verildiği için öğrenci payına düşen kısım düşmektedir. Akşam yemeğinde 4 çeşit yemek alan bir öğrencinin ödemesi gereken tutar 20 TL ise bu tutardan 13 TL'lik öğrenci beslenme yardımı düşülerek 7 TL'lik ödeme ile 4 çeşit yemek alma imkanı ortaya çıkıyor. İşte, KYK yurtlarında yemek ücreti ve desteği hakkında bilgiler

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KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 TL olmak üzere toplam 19 TL beslenme yardımı yapılıyor.

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