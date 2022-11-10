KYK yurtlarında deprem tatbikatı düzenlendi

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İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü iş birliğinde, 81 ilde yapılan 'Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatları gerçeğini aratmadı.

Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda bulunan yaklaşık 850 bin öğrenci, saatler 21.00’ı gösterdiğinde eş zamanlı olarak tatbikatı gerçekleştirdi.

21:00'DA SİRENLER ÇALDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler KYK Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye" deprem tatbikatına katıldı. Vali Yerlikaya, tatbikat öncesi yurtta kalan öğrencilerle yemek yerken, saat 21.00'da çalmaya başlayan tatbikat sirenleriyle öğrenciler tahliye edildi. Öğrenciler ve yurt çalışanları yurt bahçesinde bulunan toplanma alanında bir araya geldi.



Toplanma alanında konuşan Ali Yerlikaya, "Yapmış olduğumuz deprem tatbikattı çok önemli. Deprem alarmı duyar duymaz ne yapıyoruz, ilk etapta bulunduğumuz yerde güvenliğimizi sağlamak için hemen çök, kapan, tutun yapıyoruz. Bir otuz saniye sonra bir uyarı ile hep birlikte binamızı tahliye ediyoruz. Bildiğimiz toplanma alanlarına geliyoruz. İstanbul'da 5 bin 700'ün üzerinde toplanma alanlarımız var" dedi.

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KONYA'DAKİ TATBİKATA 31 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Afet ve Tatbikat Yılı etkinlikleri çerçevesinde, bir deprem anında ve deprem sonrasında da hızlı bir tahliye için Türkiye genelinde ve Konya merkez ile ilçelerindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında eşzamanlı "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 KYK yurt müdürlüğünde 31 bin 388 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı'na Mesnevi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda katıldı. Deprem anını canlandırmak için senaryo gereği çalınan sirenle başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip olan çök-kapan-tutun pozisyonu alan öğrenciler, tehlike geçti alarmının ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak yurttan tahliye edildi. Tatbikatın sona ermesinin ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Özkan, tatbikatı başarıyla tamamlayan öğrencileri kutladı.

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Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığı'nın rehberliğinde ilgili birimlerle ve gençlerle beraber deprem tatbikatının icra edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ederek, “Esas olan insanlarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle bakması. İnsanlarımızın yaşam kalitesinin artması için hepimizin yapacağı işler vardır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de afet risklerine karşı hazırlıklı olmaktır. Sağlıklı iletişim ve koordinasyon sağlanarak afetlerden sonra hangi alanlarda neler yapılması gerektiğinin iyi bir şekilde planlanması hayati önem taşımaktadır. Ülkemiz afetlere müdahalede dünyaya örnek teşkil edecek konuma gelmiş ve bu alanda çok önemli yol kat edilmiştir. Bir afetin olması halinde riskleri azaltmak için öncelikle bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerekli. Bu akşam da bunu gerçekleştirdik. Afet ve risklerden uzak bir gelecek temenni ediyorum” diye konuştu.

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Tatbikata Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, İl Müftüsü Ali Öge, Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, AFAD personeli, AFAD gönüllüleri, Jandarma, Alperenler, Cansuyu, UMKE, Kızılay, İtfaiye Arama Kurtarma, Hayrat, Konya İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

MUĞLA'DA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSU

Muğla il genelinde düzenlenen deprem tatbikatına 13 bin 830 öğrenci, 394 personel yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çök-Kapan-Tutun tatbikatında yurtlarda kalan öğrenciler tahliye edildi. Yaralılar UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Deprem anında yurtta mahsur kalan öğrenciyi Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Tatbikata Muğla Vali yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, AFAD Muğla İl Müdürü İsmail Özkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kızılay personelleri ve sağlık EKİPLERİ de katıldı.

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UŞAK'TA YURTLAR TAHLİYE EDİLDİ

Uşak'ta da kaz sireninin çalmasıyla birlikte KYK yurtlarındaki öğrenciler çök, kapan ve tutun hareketini yaptı. İkinci ikaz sireniyle birlikte ise öğrenciler bu kez yurtları tahliye etti. “Tatbikatlar yılı” olarak ilan edilen 2022 senesinde deprem ve yangın gibi afetlere hazır olmak amaçlı yapılan bu tatbikatlarda, öğrenciler olası afetlere karşı ne yapması gerektiği konularında da bilgilendiriliyor. Öte yandan düzenlenen tatbikatlara Vali Turan Ergün de katılarak tatbikat sonrasında öğrencilerle afetler ve tatbikatlar hakkında sohbet etti.

Edirne’de de Edirne Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu başta olmak üzere tüm KYK yurtlarında tatbikat gerçekleştirildi. İkaz zilinin çalması ile öğrenciler çök, kapan ve tutun hareketini yaptı. Ardından tüm yurt tahliye edildi.

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ÇANAKKELE TATBİKATA 10 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Terzioğlu KYK Kız Yurdu’nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği depremin ardından öğrencilerin ve idari personelin tahliyesi yapıldı. Tatbikata ise Çanakkale'de bulunan 11 yurtta 10 bin 809 öğrenci, 415 Personel ile GSB Eceabat Konukevi’ndeki 50 misafirin tatbikata katıldı. Tatbikatın ardından Vali İlhami Aktaş ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, öğrencilere tatbikat önemi ile alakalı konuşma yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsteki Ömer Halisdemir Yurdu'nda düzenlenen tatbikata, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu ve öğrenciler katıldı. Senaryo gereği oda, kantin ve koridorlarda depreme yakalanan öğrenciler, siren çalmasıyla "çök-kapan-tutun" hareketi yaptı, ikinci sirenin çalmasıyla binadan tahliye edildi.

Denizli'de de binlerce öğrenci deprem tatbikatından sonra başarılı bir şekilde yurtlardan güvenli alanlara tahliye edildi. Tatbikata Denizli AFAD İl Müdürü Ali Etiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman katıldı. Afetin bir gerçek olduğunu hatırlatan AFAD İl Müdürü Ali Etiz, “Afet ülkemizin bir gerçeğidir. 12 Kasım'da da ülke genelinde tatbikat yapacağız. Tatbikatta sadece tahliye değil, çök kapan tutun da yapacağız. Bugün de Gençlik Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı AFAD'ın koordinesinde hem tahliye hem de çök kapan tutun yaptırdık. Buradaki amacımız afet öncesi uygulamalı eğitim yapmak” dedi.

Van YYÜ kampüsündeki Aişe-i Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdunda yapılan 'çök- kapan- tutun ve 'tahliye' tatbikatına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer canlı bağlantıyla katıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve yurttaki öğrenciler saat tam 21.00'de siren sesiyle birlikte tatbikatı gerçekleştirdi. Siren sesinin kesilmesiyle birlikte binadan dışarı çıkan Vali Balcı ve öğrenciler, toplanma noktasında bir araya geldi. Vali Balcı Van'da 30 binada, yaklaşık 8 bin 900 öğrenci ve 500 personel ile deprem tatbikatı yaptıklarını söyledi.

"DEPREMİN NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ DEĞİL"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen ve bu kapsamda Türkiye’nin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtlarında deprem anında ve eş zamanlı 'çök- kapan- tutun' ve 'tahliye tatbikatı' İzmir'de de gerçekleştirildi. Tatbikata, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor Müdürü İl Murat Eskici ile AFAD İl Müdürü Kartal Muhci katıldı. Ege Üniversitesi kampüsünde yer alan Zübeyde Hanım Öğrenci Kız Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, tatbikat merkezi olan Ankara Cebeci Site Öğrenci Yurduna canlı bağlantı gerçekleştirildi. Tatbikatta sirenlerin çalmasıyla birlikte Vali Yavuz Selim Köşger, beraberindekiler öğrenciler ile senaryo gereği deprem süresince 'çök- kapan- tutun' yöntemini uyguladı. Daha sonra ise tatbikat, tatbikata katılanların güvenli alana tahliyesiyle son buldu.

Tatbikattan sonra konuşan Yavuz Selim Köşger, "Öncelikle geçmiş olsun hepimize. Depremin ne zaman geleceği belli değil. Geçtiğimiz perşembe bu tatbikatın gerçeğini yaşadık. 03.29’da 4.9 şiddetinde depreme maruz kaldık. Bugün onun tatbikatını yapıyoruz. Tatbikatlar, bu gerçek olaylara hazırlanmak içindir. Deprem; ülkemizin, İzmir’in bir gerçeği. İzmir’deki öğrenci yurtlarında kalan sevgili öğrencilerimiz bize annelerin, babalarının emaneti. Bu tür tatbikatlara hazır olmamız lazım. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Sizlere eğitim, öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.