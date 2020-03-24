KYK yurt ücretleri yatırılacak mı? Yurt parası ödenecek mi?

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ailelerin yanlarına dönmelerinin ardından yurtlara, yurt dışından gelen ve karantina altında tutulacak vatandaşlar yerleştirildi. Öğrenciler şimdi ise yurt ücretlerinin durumu hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. İşte, 'KYK yurt ücretleri yatırılacak mı?' ve 'Yurt parası ödenecek mi?' sorularının yanıtı...

Yurtlarda dezenfekte işlemlerine ağırlık verileceğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, ‘Özel İzinli’ sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek” açıklamasında bulundu.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK

KYK ödemeleriyle ilgili belirsizliği de netleştiren Bakan “Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek” ifadelerini kullandı.