KYK yurt ücretleri yatırılacak mı ve burslar kesilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi!
KYK yurt ücretleri yatırılacak mı sorusu, öğrenim gördükleri merkezlerde yurtta kalarak eğitim gören öğrencilerin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. KYK yurt ücreti ödenecek mi sorularıyla bir süredir durumun detaylarını merak eden öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından son durum hakkında bilgi edinmiş oldu. Peki, KYK yurt ödemesi için son durum ne olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KYK yurt ücreti ödemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burs ödemeleri için de açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmadıklarını ve öğrencilerin kredi geri ödemelerini, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan erteleyebileceğini belirterek, "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek" dedi.
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