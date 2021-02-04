KYK yurt başvurusu ne zaman? Gözler GSB'de
KYK yurt başvuru süreci için öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim sürecinin gündeme gelmesinin ardından on binlerce öğrencinin gündemindeki konu KYK yurt başvurusu oldu. Döneme uzaktan eğitimle başlamaları dolayısıyla barınma sorununu henüz çözümleyemeyen binlerce öğrenci, KYK yurt başvurusu ile sürecin detaylarını sorguluyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
KYK yurt başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuru ile resmen başlamış olacak. Eğitim aldıkları şehirlere giderek yüz yüze derslere girme durumu olabilecek öğrenciler, yurt başvurularını sorguluyor. İşte, KYK yurt başvuru süreci hakkında merak edilen bazı bilgiler
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.
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