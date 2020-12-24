KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? Binlerce öğrenci haber bekliyor

KYK yurtları aracılığı ile barınma ihtiyacını gidermek isteyen üniversiteliler, 2020 başvurularının ne zaman alınmaya başlayacağını öğrenmek istiyor. Henüz üniversitelerde yüz yüze eğitim olmamasına rağmen araştırma yapan öğrenciler, yeni yıla kısa bir süre kala araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020-2021 yurt başvuruları hakkında bilgi...

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek.

020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.