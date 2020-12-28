KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Müracaatlar E-Devlet üzerinden alınacak

İkinci dönemde üniversitelerin açılması ile birlikte barınma ihtiyacı ortaya çıkacak olan öğrenciler, KYK yurt başvurusu kapsamında işlemlerini birkaç adımda tamamlayabilecek. Bunun için E-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacak. Şifreye sahip olan öğrenciler, kendilerinden istenen bilgileri sisteme girerek işlemlerini kolayca tamamlayabilecek. Peki, hepsinden önce KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt başvurusu, YURTKUR üzerinden gelecek olan duyuru ile resmen başlamış olacak. İkinci dönem üniversitelerin açılma kararının alınması halinde önem arz edecek olan KYK yurtları, E-Devlet üzerinden başvuruya açık olacak.

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir bilgi yer almazken tarih detaylarının önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor