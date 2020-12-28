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Haber Giriş: 28.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Müracaatlar E-Devlet üzerinden alınacak

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KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Müracaatlar E-Devlet üzerinden alınacak
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KYK yurt başvuru süreci, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun E-Devlet platformu üzerinden alınacak. Üniversiteyi kazandıkları illerde barınma sorununun önüne geçmek isteyen öğrenciler, KYK yurt başvuru işlemi ile devlet yurtları imkanından faydalanabilecek. Peki, KYK yurt başvurusu nereden ve nasıl yapılabilecek? Bu yıl üniversite eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerin yakından takip ettiği o konu hakkında detaylı bilgiler

İkinci dönemde üniversitelerin açılması ile birlikte barınma ihtiyacı ortaya çıkacak olan öğrenciler, KYK yurt başvurusu kapsamında işlemlerini birkaç adımda tamamlayabilecek. Bunun için E-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacak. Şifreye sahip olan öğrenciler, kendilerinden istenen bilgileri sisteme girerek işlemlerini kolayca tamamlayabilecek. Peki, hepsinden önce KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt başvurusu, YURTKUR üzerinden gelecek olan duyuru ile resmen başlamış olacak. İkinci dönem üniversitelerin açılma kararının alınması halinde önem arz edecek olan KYK yurtları, E-Devlet üzerinden başvuruya açık olacak.

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir bilgi yer almazken tarih detaylarının önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor

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