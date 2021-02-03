KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte en son gelişmeler

KYK yurt başvuruları hakkındaki araştırmalar, üniversitelerde bahar dönemi eğitimi öncesi gündem oldu. Eğitim aldıkları şehirlere giderek yüz yüze derslere girme durumu olabilecek öğrenciler, yurt başvurularını sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.