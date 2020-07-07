KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? E devlet yurt başvuru işlemiyle ilgili detaylar

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt başvurularıyla, her yıl yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılanıyor. Geçtiğimiz yıl 19 Ağustos’ta başlayan KYK yurt başvurularının bu yıl corona virüsü nedeniyle ertelenen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacağı ön görülüyor. İşte, 2020 KYK yurt başvurularıyla ilgili bilgiler.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurt başvurularıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

Bu yılki KYK yurt başvuru tarihlerinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları geçen yıl e devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Bu yıl da bir değişiklik olmazsa KYK yurt başvurularında öğrenciler, E-Devlet üzerinden yer alan yaklaşık 10 adımlık işlemleri tamamlayacak. Bu işlemler arasında gelir durumu, aile bilgileri, öğrenim bilgileri de yer alacak.

BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.