KYK yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Haberin Devamı

KYK yurt başvuru sorgulama işlemi pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Üniversite eğitimi için bir bölüme yerleşen öğrencilerin yakından takip ettiği KYK yurt başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu internet sitesi aracılığıyla sorgulanabiliyor. İşte, KYK yurt başvuru sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ