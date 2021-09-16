KYK yedekler ne zaman açıklanır? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir

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KYK yedek yerleştirme süreci, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve YURTKUR Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleşecek. Yedek yerleştirme süreci, yurtlarda kalan boşluklara göre haftalık olarak gerçekleşecek. Peki, KYK yedekler ne zaman açıklanır? İşte, o detaylar

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri KYK Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Bu tarihlerin tamamlanmasının ardından. Yedek yerleştirme işlemleri için her pazartesi ve perşembe günleri yerleştirme yapılmaya devam edilmesi bekleniyor.