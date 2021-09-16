KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? E-Devlet KYK taahhütname onayı ekranı

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KYK yurt taahhütnamesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, taahhütname onaylarını birkaç adımda tamamlayabilecek. Yedek yerleştirmeler ise bunun akabinde alınmaya başlanacak. Peki, KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? İşte, yurt taahhütname onayı ve yedek yerleştirme süreci hakkında bazı bilgiler

ADIM ADIM TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra “Yurt Kayıt İşlemler” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.

YURT KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır..

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1) Yurt Taahhütname Onayı



Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi

kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

2) Ziraat Bankası Ürün Başvuruları

Bu adımda Ziraat Bankası aracılığıyla kart başvurusu yapmak mümkün olabilecek.

3) Önizleme Ekranı

Bu adımda yapılan işlemlerin önizlemesi görüntülenebilecek.

4) İşlem Sonucu



Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.

Eğer yurt kayıt işleminiz gerçekleşmediyse aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Bu durumda işleminiz tamamlanmamış demektir. Daha sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.