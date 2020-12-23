KYK ne zaman yatacak? Gözler KYK burs ve kredi ödeme tarihlerinde

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından heyecanla ödemeleri beklemeye başladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yaptı ve ödemelerin ekim ayını kapsayacak şekilde yapılacağı duyuruldu.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri 2020 yılında lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 liraydı. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise ocak ayında belirlenecek.