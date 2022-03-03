KYK memur alımı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

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KYK memur alımı sonuçları, toplam 652 personel alımı yapacak olan kurumun başvuruları Şubat ayında sona ermişti. Son başvuru tarihinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin akabinde pek çok aday, KYK memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, KYK memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

KYK MEMUR ALIMI SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ilk değerlendirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. KYK memur alımı sonuçları için bu günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1) Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2) Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3) Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

6) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

7) Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt

yapılmayacaktır.